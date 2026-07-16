Появилось видео победной раздевалки Аргентины после матча 1/2 финала ЧМ-2026 с Англией

Сборная Аргентины одержала волевую победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Встреча завершилась со счётом 2:1. К 85-й минуте южноамериканцы уступали родоначальникам футбола в счёте, но забили дважды.

После игры футболисты сборной Аргентины бурно отпраздновали выход в финал мирового первенства в раздевалке. Все игроки пели, танцевали, снимали памятные видео. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию ролик из раздевалки «альбиселесте».

В решающем титульном матче аргентинцы встретятся со сборной Испании. Игра состоится 19 июля в 22:00 мск. Англия и Франция разыграют бронзовые медали. Их очный матч состоится в ночь с 18 на 19 июля в 00:00 мск.