«Он сам не верил в свою команду». Джо Харт — о Томасе Тухеле

Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт прокомментировал матч англичан с Аргентиной (1:2) в 1/2 финала чемпионата мира — 2026 и высказался о работе главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Гарет Саутгейт часто подвергался критике за то, как Англия действовала в ключевые моменты больших матчей: когда команда выходила вперёд, она закрывалась и начинала играть на удержание счёта. И, на мой взгляд, в этом отношении ничего не изменилось.

Как бы мы ни хвалили Томаса Тухеля, его решение так рано перестроить игру говорит о том, что он сам не верил в свою команду. Он не считал, что Англия способна нанести Аргентине ещё один удар и забить ещё один гол», — приводит слова Харта BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.