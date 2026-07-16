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«Он сам не верил в свою команду». Джо Харт — о Томасе Тухеле

«Он сам не верил в свою команду». Джо Харт — о Томасе Тухеле
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Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт прокомментировал матч англичан с Аргентиной (1:2) в 1/2 финала чемпионата мира — 2026 и высказался о работе главного тренера команды Томаса Тухеля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Гарет Саутгейт часто подвергался критике за то, как Англия действовала в ключевые моменты больших матчей: когда команда выходила вперёд, она закрывалась и начинала играть на удержание счёта. И, на мой взгляд, в этом отношении ничего не изменилось.

Как бы мы ни хвалили Томаса Тухеля, его решение так рано перестроить игру говорит о том, что он сам не верил в свою команду. Он не считал, что Англия способна нанести Аргентине ещё один удар и забить ещё один гол», — приводит слова Харта BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

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