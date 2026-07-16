Месси прокомментировал выход в третий для себя финал ЧМ со сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с командой Англии (2:1), по итогам которого аргентинцы вышли в финал турнира.

«Каждый финал особенный. Это финал мирового первенства, и каждый из них уникален по-своему. Снова испытывать подобные эмоции — невероятно. Думаю, то, чего добилась эта команда, — настоящее безумие: два финала чемпионата мира подряд. Что касается меня лично, сыграть в трёх финалах чемпионата мира удавалось очень немногим футболистам. Особенно если учитывать ход этого турнира, содержание сегодняшнего матча, личность нашего соперника и того, кого именно мы сумели победить. Случились невероятные вещи.

Хотя перед матчем мы говорили, что это всего лишь игра, во время исполнения гимна начали испытывать совсем другие, особые чувства. При этом мы не забывали, что это всё же футбольный матч. Никто из нас не хотел проигрывать, и народ Аргентины тоже очень хотел этой победы — никто не хотел уступить Англии. Мы воспринимали эту встречу именно так. Слава Богу, нам удалось добиться своего, выбить их из турнира и выйти ещё в один финал чемпионата мира. Это был очень счастливый день для всех аргентинцев», — приводит слова Месси Ole.

В решающем матче за титул Аргентина 19 июля сыграет с Испанией.