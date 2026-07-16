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В FA отреагировали на поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной

В FA отреагировали на поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной
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Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем высказался о поражении национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Больно осознавать, что мы были так близки к победе. Игроки и Томас сегодня выложились на полную, а команда, тренеры и персонал работали невероятно усердно на протяжении всего турнира. Хочу поблагодарить их всех…

Также хочу выразить сердечную благодарность нашим замечательным болельщикам здесь, в США, и дома. Мы чувствовали вашу поддержку на каждом шагу, и мы все очень разочарованы тем, что не прошли дальше», — приводит слова Буллингема журналист Роб Харрис в социальной сети X.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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