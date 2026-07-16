В FA отреагировали на поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем высказался о поражении национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2).

«Больно осознавать, что мы были так близки к победе. Игроки и Томас сегодня выложились на полную, а команда, тренеры и персонал работали невероятно усердно на протяжении всего турнира. Хочу поблагодарить их всех…

Также хочу выразить сердечную благодарность нашим замечательным болельщикам здесь, в США, и дома. Мы чувствовали вашу поддержку на каждом шагу, и мы все очень разочарованы тем, что не прошли дальше», — приводит слова Буллингема журналист Роб Харрис в социальной сети X.