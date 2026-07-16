Радимов: Лионель Месси на ЧМ‑2022 физически выглядел хуже, чем сейчас!

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал форму нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Сборная Аргентины ментально готова к тому, чтобы выходить в финал. Им помогает дух победителя, полученный на чемпионате мира‑2022. При этом Лионель Месси на ЧМ‑2022 физически выглядел хуже, чем сейчас! Сейчас он невероятно лёгкий и быстрый. Две голевых передачи в победном полуфинале против Англии были сделаны с удивительной лёгкостью. Особенно вторая передача, с которой забил Лаутаро Мартинес. Это было просто феноменально. И не скажешь, что Месси 39 лет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.