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Радимов: Лионель Месси на ЧМ‑2022 физически выглядел хуже, чем сейчас!

Радимов: Лионель Месси на ЧМ‑2022 физически выглядел хуже, чем сейчас!
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Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал форму нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Сборная Аргентины ментально готова к тому, чтобы выходить в финал. Им помогает дух победителя, полученный на чемпионате мира‑2022. При этом Лионель Месси на ЧМ‑2022 физически выглядел хуже, чем сейчас! Сейчас он невероятно лёгкий и быстрый. Две голевых передачи в победном полуфинале против Англии были сделаны с удивительной лёгкостью. Особенно вторая передача, с которой забил Лаутаро Мартинес. Это было просто феноменально. И не скажешь, что Месси 39 лет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

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