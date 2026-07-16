39-летний Месси обратился к фанатам Аргентины после выхода в финал ЧМ-2026

Аргентинский нападающий Лионель Месси сделал послание болельщикам национальной команды после выхода в финал чемпионата мира 2026 года. Аргентина обеспечила себе игру в решающем матче турнира после волевой победы в игре с Англией (2:1).

«Эта команда вместе может сделать всё. Эти игроки вместе… это что-то особенное. Болельщикам я говорю то же самое, что и в Катаре: «Наслаждайтесь». Эта команда никогда вас не подведёт», — приводит слова Месси журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией. Встречи состоятся 19 июля.