Владислав Радимов рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился, за кого будет болеть в заключительных матчах ЧМ-2026.

«В финале я буду болеть за Испанию. У меня есть футболка испанской сборной, и я её надену на финальный матч. Матч за третье место меня вообще не интересует. Я даже не запоминаю, кто там играет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.