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Владислав Радимов рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026

Владислав Радимов рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026
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Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился, за кого будет болеть в заключительных матчах ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финале я буду болеть за Испанию. У меня есть футболка испанской сборной, и я её надену на финальный матч. Матч за третье место меня вообще не интересует. Я даже не запоминаю, кто там играет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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