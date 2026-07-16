Месси обновил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, ранее ставший лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, обновил личный рекорд всех времён на мировых первенствах.

Месси оформил 11-й и 12-й голевые пасы в игре 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года со Англией, которая завершилась волевой победой южноамериканцев (2:1). Таким образом, Месси ушёл в отрыв в сравнении с показателем соотечественника Диего Марадоны, который сделал восемь ассистов за карьеру на престижнейшем турнире сборных.

Кроме того, Месси с 21 забитым мячом является лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией.