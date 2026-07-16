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Месси обновил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён

Месси обновил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, ранее ставший лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, обновил личный рекорд всех времён на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Месси оформил 11-й и 12-й голевые пасы в игре 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года со Англией, которая завершилась волевой победой южноамериканцев (2:1). Таким образом, Месси ушёл в отрыв в сравнении с показателем соотечественника Диего Марадоны, который сделал восемь ассистов за карьеру на престижнейшем турнире сборных.

Кроме того, Месси с 21 забитым мячом является лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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