Никитин: обсуждение того, что судьи якобы помогают аргентинцам — не от большого ума

Бывший футболист молодежной сборной России Алексей Никитин высказался о судействе в матчах Аргентины на ЧМ-2026.

«Обсуждение того, что судьи якобы помогают аргентинцам — не от большого ума. Судейские решения в матчах сборной Аргентины были приняты по делу. Кто, например, просил швейцарца Эмболо симулировать в борьбе с аргентинцем? Гол сборной Египта в матче с Аргентиной тоже был отменён по делу. Это может кому‑то не нравиться, но соперники аргентинцев сами были виноваты в тех эпизодах, когда решения судей были не в их пользу», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.