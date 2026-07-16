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Никитин: обсуждение того, что судьи якобы помогают аргентинцам — не от большого ума

Никитин: обсуждение того, что судьи якобы помогают аргентинцам — не от большого ума
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Бывший футболист молодежной сборной России Алексей Никитин высказался о судействе в матчах Аргентины на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Обсуждение того, что судьи якобы помогают аргентинцам — не от большого ума. Судейские решения в матчах сборной Аргентины были приняты по делу. Кто, например, просил швейцарца Эмболо симулировать в борьбе с аргентинцем? Гол сборной Египта в матче с Аргентиной тоже был отменён по делу. Это может кому‑то не нравиться, но соперники аргентинцев сами были виноваты в тех эпизодах, когда решения судей были не в их пользу», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

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