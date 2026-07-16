15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев: зачем Англия забила? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам?

Губерниев: зачем Англия забила? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам?
Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями о поражении сборной Англии в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:2. Родоначальники футбола до 85-й минуты вели в счёте, но пропустили два мяча в концовке.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Англичане, редкие балбесы!!! Зачем гол забили??? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам???? Такой футбол никому не нужен и Аргентина показала мастерство да волевые качества!!! И распасовщик Месси!!! Но Лео и аргентинцы супротив испанцев слабаки!!! Проиграют финал уверенно!!! Футбол надо понимать!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Месси обновил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android