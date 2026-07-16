Губерниев: зачем Англия забила? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам?

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями о поражении сборной Англии в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:2. Родоначальники футбола до 85-й минуты вели в счёте, но пропустили два мяча в концовке.

«Англичане, редкие балбесы!!! Зачем гол забили??? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам???? Такой футбол никому не нужен и Аргентина показала мастерство да волевые качества!!! И распасовщик Месси!!! Но Лео и аргентинцы супротив испанцев слабаки!!! Проиграют финал уверенно!!! Футбол надо понимать!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией.