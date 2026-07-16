Сборная Аргентины прервала беспроигрышную серию Англии из 17 матчей
Поделиться
Сборная Аргентины обыграла национальную команду Англии в матче полуфинала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1. Таким образом, аргентинцы прервали беспроигрышную серию англичан из 17 матчей.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55' 1:1 Фернандес – 85' 1:2 Мартинес – 90+2'
В составе сборной Англии отличился Энтони Гордон, за Аргентину забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Предыдущее поражение англичане потерпели в матче Лиги наций с национальной командой Греции (1:2) 10 октября 2024 года.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
Комментарии
- 16 июля 2026
-
04:33
-
04:24
-
04:16
-
04:10
-
04:08
-
03:53
-
03:49
-
03:47
-
03:45
-
03:39
-
03:36
-
03:28
-
03:17
-
03:13
-
03:12
-
03:04
-
03:00
-
02:59
-
02:51
-
02:48
-
02:45
-
02:42
-
02:37
-
02:35
-
02:33
-
02:30
-
02:24
-
02:23
-
02:10
-
02:10
-
01:58
-
01:50
-
01:36
-
01:36
-
01:26