Сборная Аргентины прервала беспроигрышную серию Англии из 17 матчей

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Англии в матче полуфинала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1. Таким образом, аргентинцы прервали беспроигрышную серию англичан из 17 матчей.

В составе сборной Англии отличился Энтони Гордон, за Аргентину забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Предыдущее поражение англичане потерпели в матче Лиги наций с национальной командой Греции (1:2) 10 октября 2024 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.