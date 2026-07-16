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Сборная Аргентины прервала беспроигрышную серию Англии из 17 матчей

Сборная Аргентины прервала беспроигрышную серию Англии из 17 матчей
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Сборная Аргентины обыграла национальную команду Англии в матче полуфинала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1. Таким образом, аргентинцы прервали беспроигрышную серию англичан из 17 матчей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

В составе сборной Англии отличился Энтони Гордон, за Аргентину забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Предыдущее поражение англичане потерпели в матче Лиги наций с национальной командой Греции (1:2) 10 октября 2024 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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