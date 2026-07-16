Англия повторила свой же антирекорд полуфиналов ЧМ. Такое удавалось только ей в XXI веке

Сборная Англии повторила свой же антирекорд, потерпев поражение в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины. Встреча завершилась со счётом 1:2. К 85-й минуте южноамериканцы уступали родоначальникам футбола в счёте, но забили дважды в концовке и вышли в финал.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, в XXI веке было всего два случая, когда команда забивала первой в полуфинале, но не выходила в финал мирового первенства. Оба раза это была Англия (с Хорватией в 2018 году и с Аргентиной в 2026 году).

В решающем титульном матче аргентинцы встретятся со сборной Испании. Игра состоится 19 июля в 22:00 мск. Англия и Франция разыграют бронзовые медали. Их очный матч состоится в ночь с 18 на 19 июля в 00:00 мск.