Уэйн Руни: решения, которые принял Тухель, стоили нам победы

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал итоги полуфинального матча ЧМ‑2026, в котором Англия потерпела поражение от Аргентины со счётом 1:2.

«После того как мы забили первый гол, мы не стали стремиться забить второй. Для игроков и для меня решение принимал Томас Тухель, и когда ты принимаешь такое решение — это всегда риск. Он решил перейти на игру с пятью защитниками, и это позволило им [аргентинцам] контролировать ход матча. Решения, которые принял Тухель, стоили нам победы», — сказал Руни в эфире BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.