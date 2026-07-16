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Уэйн Руни: решения, которые принял Тухель, стоили нам победы

Уэйн Руни: решения, которые принял Тухель, стоили нам победы
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал итоги полуфинального матча ЧМ‑2026, в котором Англия потерпела поражение от Аргентины со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«После того как мы забили первый гол, мы не стали стремиться забить второй. Для игроков и для меня решение принимал Томас Тухель, и когда ты принимаешь такое решение — это всегда риск. Он решил перейти на игру с пятью защитниками, и это позволило им [аргентинцам] контролировать ход матча. Решения, которые принял Тухель, стоили нам победы», — сказал Руни в эфире BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

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