«Англия совершила харакири». Касильяс — о матче с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026

Бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс высказался о матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года Англия — Аргентина (1:2).

«Англия забила гол и сразу же отступила. Трусливая тактика. Они не выходили из своей штрафной и позволили Аргентине больше атаковать. Логично, что так и произошло. Англия сама проиграла матч из-за своего подхода. Они позволили Аргентине диктовать ход игры на протяжении 30 минут. Это неприемлемо.

Финал Испания против Аргентины. Это будет невероятно! Англия совершила харакири», — написал Касильяс в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.