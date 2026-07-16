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«Мы все считаем, что он ошибся». Майка Ричардс — о Тухеле в матче с Аргентиной на ЧМ-2026

«Мы все считаем, что он ошибся». Майка Ричардс — о Тухеле в матче с Аргентиной на ЧМ-2026
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Томас Тухель был приглашён именно для того, чтобы стать фактором, который способен изменить ситуацию. С точки зрения тактики мы все считаем, что он ошибся. Когда мы перешли на схему с пятью защитниками, мне казалось, что мы могли сохранить набранный темп и выпустить на поле больше вингеров. В итоге у нас не оказалось ответов на происходящее», — приводит слова Ричардса BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет со сборной Испании, которая днём ранее одержала победу над Францией (2:0). Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Англия сыграет за бронзовые медали с французами.

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