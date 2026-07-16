«Мы все считаем, что он ошибся». Майка Ричардс — о Тухеле в матче с Аргентиной на ЧМ-2026

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался

«Томас Тухель был приглашён именно для того, чтобы стать фактором, который способен изменить ситуацию. С точки зрения тактики мы все считаем, что он ошибся. Когда мы перешли на схему с пятью защитниками, мне казалось, что мы могли сохранить набранный темп и выпустить на поле больше вингеров. В итоге у нас не оказалось ответов на происходящее», — приводит слова Ричардса BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет со сборной Испании, которая днём ранее одержала победу над Францией (2:0). Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Англия сыграет за бронзовые медали с французами.