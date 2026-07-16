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Капитан Англии Кейн ответил на вопрос о будущем в сборной после вылета в полуфинале ЧМ

Капитан Англии Кейн ответил на вопрос о будущем в сборной после вылета в полуфинале ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о своём будущем после вылета своей команды в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Англия проиграла Аргентине со счётом 1:2 и теперь будет играть за бронзу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Ещё рано говорить. Я оцениваю ситуацию год за годом и смотрю, как себя чувствую. Я люблю играть за Англию. Но, конечно, четыре года до следующего ЧМ — это долго. С другой стороны, можно увидеть, как Месси продолжает выступать на высочайшем уровне даже в более зрелом возрасте. Честно говоря, я не знаю», — приводит слова Кейна журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Кейну 32 года. Он является рекордсменом сборной Англии по числу матчей и голов. В его активе 121 встреча и 85 забитых мячей.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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