Капитан Англии Кейн ответил на вопрос о будущем в сборной после вылета в полуфинале ЧМ

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о своём будущем после вылета своей команды в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Англия проиграла Аргентине со счётом 1:2 и теперь будет играть за бронзу.

«Ещё рано говорить. Я оцениваю ситуацию год за годом и смотрю, как себя чувствую. Я люблю играть за Англию. Но, конечно, четыре года до следующего ЧМ — это долго. С другой стороны, можно увидеть, как Месси продолжает выступать на высочайшем уровне даже в более зрелом возрасте. Честно говоря, я не знаю», — приводит слова Кейна журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Кейну 32 года. Он является рекордсменом сборной Англии по числу матчей и голов. В его активе 121 встреча и 85 забитых мячей.