«Вся ответственность лежит на тренере». Саттон — о поражении Англии в 1/2 финала ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Англии и «Челси» Крис Саттон высказался о поражении сборной Англии в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Аргентиной (1:2).

«Англия вышла вперёд, а затем фактически отдала Аргентине инициативу. Сесть глубоко в обороне и выпустить ещё одного защитника — футбол довольно простая игра: нужно подниматься выше по полю.

Нельзя рассчитывать, что ты сможешь 30 минут обороняться против команды с таким качеством, как у Аргентины. На мой взгляд, вся ответственность лежит на тренере. Именно он сделал эти замены. Он выбрал негативный подход, поэтому возникает вопрос: как можно доверять Томасу Тухелю вести эту команду дальше?», — приводит слова Саттона BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.