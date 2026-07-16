«Я должен отдать всё». Месси раскрыл, когда начал готовиться к ЧМ-2026

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями о своей подготовке к чемпионату мира 2026 года. Напомним, «альбиселесте» вышли в финал мирового первенства после волевой победы в 1/2 финала над Англией (2:1).

«Я готовился к этому чемпионату мира почти год. Я провёл декабрь в Аргентине, тренируясь утром и днём, потому что знал: я должен отдать всё, чтобы быть в наилучшей форме», — приводит слова Месси журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В титульном матче ЧМ-2026 Аргентина сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 19 июля в 22:00 мск. Месси на данный момент возглавляет гонку бомбардиров текущего розыгрыша престижнейшего турнира сборных. В его активе восемь мячей и четыре результативных паса.