Беллингем прокомментировал поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал поражение своей команды в матче с Аргентиной в рамках 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 1:2, однако до 85-й минуты англичане вели в счёте.

«Это очень печальный день для нас. Мы играли хорошо, мы много боролись, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Беллингема журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В решающем титульном матче аргентинцы встретятся со сборной Испании. Игра состоится 19 июля в 22:00 мск. Англия и Франция разыграют бронзовые медали. Их очный матч состоится в ночь с 18 на 19 июля в 00:00 мск.