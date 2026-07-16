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«Это была тренерская катастрофа». Крис Саттон — о поражении Англии от Аргентины на ЧМ-2026

«Это была тренерская катастрофа». Крис Саттон — о поражении Англии от Аргентины на ЧМ-2026
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Бывший нападающий сборной Англии и «Челси» Крис Саттон прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Аргентиной (1:2) и оценил работу главного тренера команды Томаса Тухеля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Мне всё равно, что кто-то скажет: Англии очень многое сходило с рук по ходу этого турнира, и за один полный матч в 90 минут они так и не показали по-настоящему хорошую игру.

Полуфинал чемпионата мира — это огромная возможность сделать последний шаг и выйти в финал против, казалось бы, не самой сильной Аргентины. Но в последние 30 минут Аргентина совсем не выглядела средней командой — далеко от этого. Хотя я считаю, что Англия сама помогла ей заиграть так. Я думаю, это была тренерская катастрофа», — приводит слова Саттона BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

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Комментарии
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