«Это была тренерская катастрофа». Крис Саттон — о поражении Англии от Аргентины на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Англии и «Челси» Крис Саттон прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Аргентиной (1:2) и оценил работу главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Мне всё равно, что кто-то скажет: Англии очень многое сходило с рук по ходу этого турнира, и за один полный матч в 90 минут они так и не показали по-настоящему хорошую игру.

Полуфинал чемпионата мира — это огромная возможность сделать последний шаг и выйти в финал против, казалось бы, не самой сильной Аргентины. Но в последние 30 минут Аргентина совсем не выглядела средней командой — далеко от этого. Хотя я считаю, что Англия сама помогла ей заиграть так. Я думаю, это была тренерская катастрофа», — приводит слова Саттона BBC.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.