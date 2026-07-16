15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» сообщила о переходе нападающего Гонгадзе

«Уфа» сообщила о переходе нападающего Гонгадзе
Комментарии

«Уфа» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Георгия Гонгадзе.

«Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с нападающим Георгием Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе – воспитанник московских футбольных школ «МКМ» и «Торпедо». На профессиональном уровне выступал за «Долгопрудный», ставропольское «Динамо», «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Олимп» (Химки), ростовский СКА, московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск», воронежский «Факел» и «Челябинск».

За свою карьеру форвард провёл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи. В Лиге Pari на его счету 126 матчей, 29 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Добро пожаловать в «Уфу», Георгий!» — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Новичок «Спартака», «МЮ» купил Тилеманса, две звезды в Турции. Трансферы и слухи дня
Новичок «Спартака», «МЮ» купил Тилеманса, две звезды в Турции. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android