«Уфа» сообщила о переходе нападающего Гонгадзе

«Уфа» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Георгия Гонгадзе.

«Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с нападающим Георгием Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе – воспитанник московских футбольных школ «МКМ» и «Торпедо». На профессиональном уровне выступал за «Долгопрудный», ставропольское «Динамо», «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Олимп» (Химки), ростовский СКА, московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск», воронежский «Факел» и «Челябинск».

За свою карьеру форвард провёл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи. В Лиге Pari на его счету 126 матчей, 29 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Добро пожаловать в «Уфу», Георгий!» — написано в сообщении клуба.