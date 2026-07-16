«Пусть говорят что угодно». Месси объяснил выход Аргентины во второй финал ЧМ подряд

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о критике команды на фоне выхода во второй финала мирового первенства подряд. Это стало возможным после волевой победы Аргентины над Англией (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года.

«Мы достигли своего статуса упорным трудом. Никто нам ничего не давал просто так. Пусть говорят что угодно. Мы играем, мы бьёмся — и играем хорошо. Посмотрите, как мы доминировали над Англией, когда проигрывали», — приводит слова Месси журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее Аргентинцы побеждали на ЧМ-2022 в Катаре. В титульном матче ЧМ-2026 Аргентина сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 19 июля в 22:00 мск.