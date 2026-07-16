ФИФА может оштрафовать сборную Аргентины из-за провокационного политического баннера — BBC

Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить штраф на сборную Аргентины после полуфинала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, Аргентина может получить штраф за то, что после финального свистка матча, где Аргентина одержала волевую победу над Англией (2:1) некоторые игроки сборной «альбиселесте» держали политический плакат с надписью «Фолклендские острова — аргентинские» во время празднования победы.

За архипелаг Мальвинские (Фолклендские) острова уже долгие годы спорят Аргентина и Великобритания, на данный момент они входят в состав Великобритании. В 1982 году состоялась Фолклендская война с капитуляцией Аргентины.

Если Аргентина обыграет Испанию, она станет чемпионом мира в четвёртый раз. Рекордсменом по этому показателю является Бразилия, у которой пять побед. По четыре победы у Германии и Италии.