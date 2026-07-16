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ФИФА может оштрафовать сборную Аргентины из-за провокационного политического баннера — BBC

ФИФА может оштрафовать сборную Аргентины из-за провокационного политического баннера — BBC
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Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить штраф на сборную Аргентины после полуфинала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает BBC.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

По информации источника, Аргентина может получить штраф за то, что после финального свистка матча, где Аргентина одержала волевую победу над Англией (2:1) некоторые игроки сборной «альбиселесте» держали политический плакат с надписью «Фолклендские острова — аргентинские» во время празднования победы.

За архипелаг Мальвинские (Фолклендские) острова уже долгие годы спорят Аргентина и Великобритания, на данный момент они входят в состав Великобритании. В 1982 году состоялась Фолклендская война с капитуляцией Аргентины.

Если Аргентина обыграет Испанию, она станет чемпионом мира в четвёртый раз. Рекордсменом по этому показателю является Бразилия, у которой пять побед. По четыре победы у Германии и Италии.

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