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Лисандро Паредес поделился эмоциями от выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Лисандро Паредес поделился эмоциями от выхода Аргентины в финал ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился эмоциями после победы над англичанами (2:1) в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Эти чувства уникальны, независимо от результата и соперника. Мы провели очень хороший матч. Самое главное — мы снова в финале чемпионата мира. У нашей сборной очень сильный дух, и мы снова это доказали. Я знаю, что эта победа значит для людей. Эта команда всегда сражается до конца», — сказал Паредес на послематчевой пресс-конференции.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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