Лисандро Паредес поделился эмоциями от выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился эмоциями после победы над англичанами (2:1) в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

«Эти чувства уникальны, независимо от результата и соперника. Мы провели очень хороший матч. Самое главное — мы снова в финале чемпионата мира. У нашей сборной очень сильный дух, и мы снова это доказали. Я знаю, что эта победа значит для людей. Эта команда всегда сражается до конца», — сказал Паредес на послематчевой пресс-конференции.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.