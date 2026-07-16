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Продавец рассказал, как Холанд покупал ковбойскую одежду и чучело енота на ЧМ в США

Продавец рассказал, как Холанд покупал ковбойскую одежду и чучело енота на ЧМ в США
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Продавец магазина «Дикий Билл» в Далласе Мигель рассказал, как форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд покупал ковбойскую одежду и чучело енота на ЧМ-2026 в США.

«Мы были в шоке, когда узнали, что Холанд собирается нас навестить. Нам сказали, что он приедет в пять вечера. Мы очистили наш задний двор от мусора, подготовились, потому что были уверены, что он зайдёт именно там. Но нет ― он вошёл через главный вход. Конечно, все посетители в этот момент тоже были в шоке. С ним были охранник, медиакоманда и парочка партнёров по сборной. Кстати, он никому не отказал в фотографии, однако уже после того как отснял весь контент для своего блога», ― сказал Мигель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

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