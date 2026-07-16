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«Сердца разбиты». Бекхэм отреагировал на поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ

«Сердца разбиты». Бекхэм отреагировал на поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ
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Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил поддержку национальной команде после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Английская сборная уступила, хотя к 85-й минуте вела в счёте 1:0. В концовке южноамериканская команда смогла переломить исход встречи, забив дважды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Нам сейчас трудно, сердца разбиты, но у нас остались воспоминания, которые будут нас вдохновлять всегда… Спасибо команде, болельщикам и всей стране за то, что вы дали нам на этом чемпионате мира», — написал Бекхэм на своей странице в соцсетях.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании. Их матч пройдёт 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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