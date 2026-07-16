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Руни назвал лучшего игрока чемпионата мира-2026

Руни назвал лучшего игрока чемпионата мира-2026
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни назвал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема лучшим игроком проходящего чемпионата мира-2026. В полуфинале турнира команда Англии проиграла сборной Аргентины (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Если говорить о лучшем игроке в мире, то вы бы подумали о ком-нибудь вроде Мбаппе или Холанде. Беллингем не вполне достигал этих уровней в «Реале», в этом сезоне, но он является лучшим игроком на этом турнире, на мой взгляд. Джуд олицетворяет собой энергию, страсть, целеустремлённость, и благодаря этому он пожинает свои плоды. Такое очень редко встречается. Многие игроки топ-уровня полагаются на свои умения и технику, чтобы получать моменты. У Джуда есть желание, он голоден, и поэтому так приятно наблюдать за его игрой. Именно это и хотят видеть фанаты, особенно фанаты сборной Англии. Они хотят видеть, как эти игроки бегают и трудятся ради команды и ради эмблемы

Он напоминает мне себя. Одну минуту ты думаешь: «Этот парень — гений». Спустя минуту ты думаешь: «Не лезь в борьбу, не нарвись на удаление». Именно таким был я. Но он, конечно, подтверждает это на важнейшем турнире. Ранее были сомнения, которые он развеял», — приводит слова Руни BBC.

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