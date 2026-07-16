Джо Коул сказал, что ФИФА «подсознательно» хочет, чтобы Месси был в финале ЧМ

Экс-игроки «Челси» Джо Коул и Джон Оби Микел разошлись во мнениях по поводу позиции ФИФА относительно выхода Лионеля Месси в финал чемпионата мира-2026.

В подкасте The Rest Is Football Коул заявил, что, по его мнению, в ФИФА «подсознательно хотят, чтобы Месси вышел в финал»: «Я не говорю, что ФИФА устраивает какие-то махинации – просто таковы настроения во всём мире: люди хотят, чтобы Аргентина вышла туда, потому что они хотят, чтобы Месси вышел туда».

Оби Микел ответил ему: «Я не верю в этот бред. Всю эту фигню придумали фанаты Роналду. Если бы они выиграли свои матчи, что они и должны были сделать, они бы встретились с более сильными командами. Аргентина сделала свою работу, выиграла свои матчи и попала на более простых соперников. ФИФА не благоволит Месси. Месси делает свою работу. Он играет, он забивает и бьет рекорды. Если они проведут хорошую игру и обыграют Англию, думаю, у них будут шансы на второй титул подряд».

Затем в полуфинале ЧМ-2026 сборная Англии проиграла команде Аргентины со счётом 1:2. В финале Месси со сборной Аргентины сразится с Испанией.