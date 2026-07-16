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Аргентина и Испания лишь один раз встречались на официальном турнире — 60 лет назад

Аргентина и Испания лишь один раз встречались на официальном турнире — 60 лет назад
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В финале чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Испании и Аргентины. Ранее эти команды на официальном уровне встречались между собой лишь один раз — 60 лет назад. Они встретились в рамках группового этапа ЧМ-1966. Победу со счётом 2:1 тогда одержала сборная Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Остальные 13 встреч между Аргентиной и Испанией произошли в рамках товарищеских матчей. Шесть раз побеждали испанца, пять — аргентинцы. Также было зафиксировано две ничьи.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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