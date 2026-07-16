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Шнякин: Лионель прекрасен! Лионель Скалони

Шнякин: Лионель прекрасен! Лионель Скалони
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Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался по итогам полуфинала ЧМ-2026 Англия — Аргентина, на котором он работал. Аргентинцы добыли победу со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ребят! Вижу, тысяча сообщений. Боюсь залезать:) Вы знаете, я с большим энтузиазмом ныряю в комменты, общаюсь с вами, открываюсь тёплым словам, терпелив к хейту и т. д. Но, похоже, сил сейчас на это нет. Тот случай, когда так игрой пропитался, что отдал всё, что у меня есть.

Да, уверен, для кого-то это слишком громко и эмоционально. Для кого-то — самый раз. Но повторюсь: мне важен эффект вовлечения, нерва, радийного репортажа. Надеюсь, вам больше понравилось, чем оттолкнуло. Быстро, о футболе, с акцентом на деталях, с минимумом историй, без каламбуров:)

Как мог. Мне действительно плевать, кто вышел бы в финал. Но очень жаль, что рубка не отправилась в овертайм, хотелось больше этой игры! И да, Лионель прекрасен! Лионель Скалони. Всем мощнейшего финала. Свою работу закончил", — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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