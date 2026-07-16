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Принц Уэльский поддержал сборную Англии после поражения в полуфинале ЧМ‑2026

Принц Уэльский поддержал сборную Англии после поражения в полуфинале ЧМ‑2026
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Принц Уэльский Уильям Миддлтон поддержал сборную Англии по футболу после поражения в полуфинале чемпионата мира‑2026.

Англичане уступили сборной Аргентины со счетом 1:2 и сыграют в матче за третье место с командой Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Ваша борьба и вера в победу вдохновили всех нас. Это самая готовая, завершённая сборная Англии. Спасибо за невероятный турнир всем на поле и на бровке. Выше головы», — приводит слова Миддлтона BBC Sport.

Ранее принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Миддлтон поздравили сборную Англии после победы над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

В финале ЧМ‑2026 сыграют команды Аргентины и Испании.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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