Принц Уэльский поддержал сборную Англии после поражения в полуфинале ЧМ‑2026

Принц Уэльский Уильям Миддлтон поддержал сборную Англии по футболу после поражения в полуфинале чемпионата мира‑2026.

Англичане уступили сборной Аргентины со счетом 1:2 и сыграют в матче за третье место с командой Франции.

«Ваша борьба и вера в победу вдохновили всех нас. Это самая готовая, завершённая сборная Англии. Спасибо за невероятный турнир всем на поле и на бровке. Выше головы», — приводит слова Миддлтона BBC Sport.

Ранее принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Миддлтон поздравили сборную Англии после победы над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

В финале ЧМ‑2026 сыграют команды Аргентины и Испании.