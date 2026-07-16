Король Великобритании отреагировал на поражение Англии от Аргентины на ЧМ, упомянув Кейна

Король Англии Карл III выразил поддержку национальной команде после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Английская сборная уступила, хотя к 85-й минуте вела в счёте 1:0. В концовке южноамериканская команда смогла переломить исход встречи, забив дважды.

«Сочувствую Гарри Кейну и всей команде. Сегодня «три льва» зализывают свои раны. Но я считаю, что вы по-прежнему являетесь гордостью всей нации и обязательно вернётесь сильнее», — написал Карл III на странице британской королевской семьи в соцсетях.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании. Их матч пройдёт 19 июля.