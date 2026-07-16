15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Король Великобритании отреагировал на поражение Англии от Аргентины на ЧМ, упомянув Кейна

Король Великобритании отреагировал на поражение Англии от Аргентины на ЧМ, упомянув Кейна
Комментарии

Король Англии Карл III выразил поддержку национальной команде после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Английская сборная уступила, хотя к 85-й минуте вела в счёте 1:0. В концовке южноамериканская команда смогла переломить исход встречи, забив дважды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Сочувствую Гарри Кейну и всей команде. Сегодня «три льва» зализывают свои раны. Но я считаю, что вы по-прежнему являетесь гордостью всей нации и обязательно вернётесь сильнее», — написал Карл III на странице британской королевской семьи в соцсетях.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании. Их матч пройдёт 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Сердца разбиты». Бекхэм отреагировал на поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android