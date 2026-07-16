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Елагин: Англия была обречена, Месси — чудотворец

Елагин: Англия была обречена, Месси — чудотворец
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Известный комментатор Александр Елагин высказался по итогам полуфинала ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией. Аргентинцы добыли победу со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне странно читать оскорбительные выпады в сторону Тухеля и игроков сборной Англии. Именно странно. Большинство пишущих не желает хоть чуть-чуть пораскинуть своими мозгами и принять ситуацию такою, как она есть: Англия была обречена после перерыва.

Ребята Тухеля отдали себя полностью, без остатка. Они элементарно израсходовали всю мощь своих «батареек» в предыдущих матчах, и у них не было… Чудотворца Месси. Сегодня нет в мире такого высочайшего уровня игрока, каковым является Месси. Нет! Нельзя на равных противостоять гению. Невозможно, да ещё тогда, когда у тебя испарились последние силы. Это не англичане «сели в низкий блок», это их заставили так сделать", — написал Елагие в своём телеграм-канале.

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