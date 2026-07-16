Испанец Фабиан Руис повторил необычное достижение Гарринчи 60-летней давности

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис провёл 49 матчей в составе национальной команды без поражений подряд с начала карьеры. Это стало возможным после победы Испании в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Францией (2:0), где полузащитник принял участие.

Как сообщает статистический портал Opta, Руис повторил достижение легендарного бразильца Гарринчи, также проведшего 49 (из 50) игр без поражений в период с 1955 по 1966 год. Абсолютный рекорд по матчам подряд без поражений за Испанию принадлежит соотечественнику Фабиана Карлосу Марчене — 57 игр в период с 2003 по 2010 годы.

В финале мирового первенства Испания встретится с Аргентиной. Игра состоится 19 июля в 22:00 мск.