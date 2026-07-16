Федерация футбола Сенегала не оформила медицинскую страховку для игроков на время ЧМ‑2026

Федерация футбола Сенегала не оформила медицинскую страховку для своих игроков на время чемпионата мира 2026 года, об этом информирует Sports News Africa.

По информации источника, вратарь национальной сборной Эдуард Менди узнал об этом после травмы колена, полученной в матче группового этапа против команды Норвегии (2:3) — вратарю пришлось пройти МРТ, чтобы определить точный характер травмы. Он оплатил эту медицинскую процедуру из собственных средств из‑за отсутствия страховки.

Примечательно, что главный врач сборной Сенегала по футболу Абдурахман Федиор не имел необходимой подготовки, чтобы работать с футболистами — ранее стало известно, что он гинеколог по образованию.

Сборная Сенегала дошла до 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, уступив команде Бельгии (2:3). При этом сенегальцы проиграли три из четырёх матчей турнира, пробившись в плей‑офф благодаря единственной победе над командой Ирака (5:0).

После окончания турнира Федерация футбола Сенегала приняла решение уволить главного тренера национальной сборной Пап Тиава.