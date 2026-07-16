Эмоциональная реакция Александра Овечкина на победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отпраздновал победу сборной Аргентины в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Англии. Игра завершилась волевой победой южноамериканской команды со счётом 2:1. К 85-й минуте аргентинцы проигрывали — 0:1, но вырвали викторию в концовке.

Появилось видео, на котором 40-летний российский хоккеист с сыном Сергеем на руках радостно кричит и целует ребёнка.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании. Их матч пройдёт 19 июля. Начало запланировано на 22:00 мск.