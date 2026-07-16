15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмоциональная реакция Александра Овечкина на победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ

Эмоциональная реакция Александра Овечкина на победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ
Комментарии

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отпраздновал победу сборной Аргентины в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Англии. Игра завершилась волевой победой южноамериканской команды со счётом 2:1. К 85-й минуте аргентинцы проигрывали — 0:1, но вырвали викторию в концовке.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Появилось видео, на котором 40-летний российский хоккеист с сыном Сергеем на руках радостно кричит и целует ребёнка.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании. Их матч пройдёт 19 июля. Начало запланировано на 22:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испанец Фабиан Руис повторил необычное достижение Гарринчи 60-летней давности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android