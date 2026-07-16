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Погребняк отреагировал на выход Испании в финал ЧМ-2026 после победы над Францией

Погребняк отреагировал на выход Испании в финал ЧМ-2026 после победы над Францией
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Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился мыслями о победе сборной Испании в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Францией. Встреча завершилась со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Моё мнение по итогам первого полуфинала ЧМ 2026. ⚽️ Обе команды шли весь турнир с большим «запасом».
Да, после первого тура было много разговоров, «как так, Испания не обыграла Кабо-Верде?!», «один из главных фаворитов…» Франция же, в свою очередь, наводила страх на всех участников, и даже мысли не закладывалось, что они могут кому-то проиграть на этом мундиале. Может быть, давление возможного третьего финала ЧМ подряд так действовало на игроков… Думаю, в матче за 3 место французы не оставят шансов своему сопернику. Третью медаль ЧМ подряд могут выиграть эти ребята за 12 лет 🔥

2018 — золото 🥇
2022 — серебро 🥈
2026 — ….» — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

В матче за титул сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля. Начало запланировано на 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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