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Конте раскрыл рецепт успеха Месси на ЧМ-2026

Конте раскрыл рецепт успеха Месси на ЧМ-2026
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Бывший главный тренер «Наполи», «Интера», «Ювентуса» и других команд Антонио Конте высказался о выступлении капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Англии проиграла команде Аргентины со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Он в очередной раз превзошёл все ожидания. Он приехал в невероятной форме и демонстрирует свой профессионализм и желание. В свои 39 лет он по-прежнему играет решающую роль. Лео обладает интеллектуальной способностью всегда занимать правильную позицию, потому что он первым понимает, что происходит», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

В финале ЧМ‑2026 сыграют команды Аргентины и Испании.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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