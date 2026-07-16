Конте раскрыл рецепт успеха Месси на ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Наполи», «Интера», «Ювентуса» и других команд Антонио Конте высказался о выступлении капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Англии проиграла команде Аргентины со счётом 1:2.

«Он в очередной раз превзошёл все ожидания. Он приехал в невероятной форме и демонстрирует свой профессионализм и желание. В свои 39 лет он по-прежнему играет решающую роль. Лео обладает интеллектуальной способностью всегда занимать правильную позицию, потому что он первым понимает, что происходит», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

В финале ЧМ‑2026 сыграют команды Аргентины и Испании.