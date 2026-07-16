«Ничего не значит». В «Урале» прокомментировали поражение от «Торпедо»
Поделиться
Директор екатеринбургского «Урала» Роман Орещук прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура Лиги Pari против «Торпедо». Екатеринбуржцы уступили со счётом 0:1 на домашнем поле.
Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Бородин – 90+2'
«Старт считаю неудачным. Вне зависимости от того, что мы хорошо играли, поражение есть поражение. Одно поражение ничего не значит, нам нужно в 34 играх выиграть 20–21 игру, этого будет достаточно. Команда показала очень качественную, хорошую игру. То, что не забили, бывает в футболе — такое случается», — приводит слова Романа Орещука официальный телеграм-канал клуба.
Ранее новый главный тренер «Урала» Сергей Юран пообещал вывести команду в РПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июля 2026
-
07:42
-
07:39
-
07:23
-
07:21
-
07:11
-
07:07
-
07:00
-
06:57
-
06:55
-
06:50
-
06:47
-
06:44
-
06:31
-
06:30
-
06:14
-
06:09
-
06:02
-
05:56
-
05:56
-
05:50
-
05:48
-
05:43
-
05:42
-
05:38
-
05:33
-
05:31
-
05:18
-
04:50
-
04:47
-
04:46
-
04:37
-
04:33
-
04:24
-
04:16
-
04:10