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«Ничего не значит». В «Урале» прокомментировали поражение от «Торпедо»

«Ничего не значит». В «Урале» прокомментировали поражение от «Торпедо»
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Директор екатеринбургского «Урала» Роман Орещук прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура Лиги Pari против «Торпедо». Екатеринбуржцы уступили со счётом 0:1 на домашнем поле.

Россия — Лига Pari . 1-й тур
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Бородин – 90+2'    

«Старт считаю неудачным. Вне зависимости от того, что мы хорошо играли, поражение есть поражение. Одно поражение ничего не значит, нам нужно в 34 играх выиграть 20–21 игру, этого будет достаточно. Команда показала очень качественную, хорошую игру. То, что не забили, бывает в футболе — такое случается», — приводит слова Романа Орещука официальный телеграм-канал клуба.

Ранее новый главный тренер «Урала» Сергей Юран пообещал вывести команду в РПЛ.

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