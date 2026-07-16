«Ничего не значит». В «Урале» прокомментировали поражение от «Торпедо»

Директор екатеринбургского «Урала» Роман Орещук прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура Лиги Pari против «Торпедо». Екатеринбуржцы уступили со счётом 0:1 на домашнем поле.

«Старт считаю неудачным. Вне зависимости от того, что мы хорошо играли, поражение есть поражение. Одно поражение ничего не значит, нам нужно в 34 играх выиграть 20–21 игру, этого будет достаточно. Команда показала очень качественную, хорошую игру. То, что не забили, бывает в футболе — такое случается», — приводит слова Романа Орещука официальный телеграм-канал клуба.

Ранее новый главный тренер «Урала» Сергей Юран пообещал вывести команду в РПЛ.