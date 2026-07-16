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Нагучев констатировал ошибку Томаса Тухеля в матче Англии с Аргентиной на ЧМ-2026

Нагучев констатировал ошибку Томаса Тухеля в матче Англии с Аргентиной на ЧМ-2026
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Известный комментатор Роман Нагучев высказался по итогам полуфинала ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией. Аргентинцы добыли победу со счётом 2:1. Нагучев констатировал ошибку тренера Англии Томаса Тухеля — ему не стоило выпускать в концовке матча дополнительного защитника.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2


«Ну куда ты, майнцова ты башка, выпускаешь пятого защитника на 82-й минуте против злющей Аргентины? Он не смотрел матч против Египта. Энцо снова забил такой же гол, каким Месси сравнял счёт несколько дней назад. Они толпой стоят у ворот и сами отдают свою игру. Просто до зубового скрежета обычно», — написал Роман Нагучев в своём телеграм-канале.

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