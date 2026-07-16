«Закрой рот». Сенатор Парагвая выложила GIF после поражения Мбаппе в полуфинале ЧМ-2026

Сенатор Парагвая Селесте Амарилья публично отпраздновала поражение сборной Франции в полуфинале ЧМ-2026 от Испании (0:2).

Политик опубликовала в соцсетях GIF с девочкой, показывающей жест «закрой рот», и добавила подпись: «Испания – 2, Франция – 0».

Публикация стали продолжением конфликта Амарильи с капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе, который начался после победы французов над Парагваем (1:0) в 1/8 финала.

Тогда сенатор выступила с рядом оскорбительных заявлений в адрес форварда, назвав его «колонизированным камерунцем». Высказывания вызвали широкий международный резонанс, а сам Мбаппе ответил, что Амарилья – «отвратительная женщина, которая не представляет народ Парагвая».

После этого сенатор потребовала от футболиста публичных извинений, пригрозив подать на него в суд.

Сборная Франции сыграет в матче за третье место с командой Англии в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск.