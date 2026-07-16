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«Закрой рот». Сенатор Парагвая выложила GIF после поражения Мбаппе в полуфинале ЧМ-2026

«Закрой рот». Сенатор Парагвая выложила GIF после поражения Мбаппе в полуфинале ЧМ-2026
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Сенатор Парагвая Селесте Амарилья публично отпраздновала поражение сборной Франции в полуфинале ЧМ-2026 от Испании (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Политик опубликовала в соцсетях GIF с девочкой, показывающей жест «закрой рот», и добавила подпись: «Испания – 2, Франция – 0».

Публикация стали продолжением конфликта Амарильи с капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе, который начался после победы французов над Парагваем (1:0) в 1/8 финала.

Тогда сенатор выступила с рядом оскорбительных заявлений в адрес форварда, назвав его «колонизированным камерунцем». Высказывания вызвали широкий международный резонанс, а сам Мбаппе ответил, что Амарилья – «отвратительная женщина, которая не представляет народ Парагвая».

После этого сенатор потребовала от футболиста публичных извинений, пригрозив подать на него в суд.

Сборная Франции сыграет в матче за третье место с командой Англии в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск.

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