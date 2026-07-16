Андрей Мостовой тремя словами отреагировал на камбэк в матче ЧМ Англия — Аргентина

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой тремя словами отреагировал на драматичную развязку матча Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. По ходу матча англичане вели в счёте 1:0. Однако за семь минут в концовке встречи аргентинцы перевернули игру, забив дважды. Итоговый счёт — 2:1 в пользу Аргентины.

«Как так-то?», — написал Мостовой в своём телеграм-канале после второго пропущенного Англией мяча.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.