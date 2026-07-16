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«Знаю, что он любил меня». Месси раскрыл, кому посвятил победу Аргентины над Англией на ЧМ

«Знаю, что он любил меня». Месси раскрыл, кому посвятил победу Аргентины над Англией на ЧМ
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Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кому посвятил волевую победу в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Игра завершилась волевой победой южноамериканской команды со счётом 2:1. К 85-й минуте аргентинцы проигрывали — 0:1, но вырвали викторию в концовке.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я уверен, что Диего [Марадона] наверху получает от этого огромное удовольствие. Эта победа — для него, этот день всегда был для меня особенным… Я рад, что смог подарить ему эту радость, и я рад, что он знает, что происходит вокруг, и наслаждается этим. Нам повезло жить в эпоху Диего. Я никогда не хотел сравнивать себя с ним, и знаю, что он любил меня. Я предпочитаю хранить все прекрасные моменты, которые мы разделили», — приводит слова Месси журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании. Их матч пройдёт 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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