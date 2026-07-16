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Смолов одним словом эмоционально отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026

Смолов одним словом эмоционально отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026
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Бывший форвард сборной России Фёдор Смолов поделился эмоциями от волевой победы сборной Аргентины в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Англии. Игра завершилась волевой победой южноамериканской команды со счётом 2:1. К 85-й минуте аргентинцы проигрывали — 0:1, но вырвали викторию в концовке.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Сюдааааааааааааа 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией. Встречи состоятся 19 июля. Игра Англии и Франции запланирована на 00:00 мск (ночь с 18 на 19 июля), а встреча за титул в 22:00 мск (вечер 19 июля).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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