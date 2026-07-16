«Король-то голый». Губерниев заявил, что Испания «разденет» Аргентину в финале ЧМ-2026

Известный телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании.

«Ох, и разденет Испания эту Аргентину в финале!!! И скажет весь мир по-испански: „А король-то голый…“ В финале Аргентина — Испания у команды Месси шансов нет!!! Познает Аргентина горечь поражения. И Месси выпьет чашу неудачи до дна…» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.