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«Король-то голый». Губерниев заявил, что Испания «разденет» Аргентину в финале ЧМ-2026

«Король-то голый». Губерниев заявил, что Испания «разденет» Аргентину в финале ЧМ-2026
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Известный телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ох, и разденет Испания эту Аргентину в финале!!! И скажет весь мир по-испански: „А король-то голый…“ В финале Аргентина — Испания у команды Месси шансов нет!!! Познает Аргентина горечь поражения. И Месси выпьет чашу неудачи до дна…» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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