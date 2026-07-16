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Тухель принял решение о своём будущем после поражения сборной Англии в полуфинале ЧМ

Тухель принял решение о своём будущем после поражения сборной Англии в полуфинале ЧМ
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о том, останется ли он во главе команды после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Мы будем выполнять контракт до домашнего Евро. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас сложно заглянуть так далеко в будущее», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Сборная Англии сыграет в матче за третье место с командой Франции в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск.

В финале ЧМ‑2026 встретятся команды Аргентины и Испании.

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