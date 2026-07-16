Тухель принял решение о своём будущем после поражения сборной Англии в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о том, останется ли он во главе команды после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Мы будем выполнять контракт до домашнего Евро. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас сложно заглянуть так далеко в будущее», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Сборная Англии сыграет в матче за третье место с командой Франции в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск.

В финале ЧМ‑2026 встретятся команды Аргентины и Испании.