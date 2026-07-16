Беллингем ударил Барко сзади по голове после полуфинала ЧМ Аргентина — Англия

В сети появились кадры стычки между полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом и защитником Аргентины Валентином Барко после полуфинального матча чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась волевой победой южноамериканской команды со счётом 2:1.

По окончании встречи Беллингем подошёл сзади к Барко, который отмечал победу с партнёрами, и ударил его ладонью по затылку. В ответ Барко толкнул английского футболиста в грудь. На опубликованных кадрах видно, что до удара Барко не вступал в контакт с Беллингемом. Мотив поведения англичанина остаётся неизвестным.

Фото: AS

Фото: AS

Фото: AS

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании. Их матч пройдёт 19 июля. Англия сыграет с Францией 19 июля в рамках игры за бронзовые медали.