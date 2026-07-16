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Беллингем ударил Барко сзади по голове после полуфинала ЧМ Аргентина — Англия

Беллингем ударил Барко сзади по голове после полуфинала ЧМ Аргентина — Англия
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В сети появились кадры стычки между полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом и защитником Аргентины Валентином Барко после полуфинального матча чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась волевой победой южноамериканской команды со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

По окончании встречи Беллингем подошёл сзади к Барко, который отмечал победу с партнёрами, и ударил его ладонью по затылку. В ответ Барко толкнул английского футболиста в грудь. На опубликованных кадрах видно, что до удара Барко не вступал в контакт с Беллингемом. Мотив поведения англичанина остаётся неизвестным.

Фото: AS

Фото: AS

Фото: AS

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании. Их матч пройдёт 19 июля. Англия сыграет с Францией 19 июля в рамках игры за бронзовые медали.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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