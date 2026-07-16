В полуфиналах ЧМ-2026 сработали два главных «проклятия» мировых первенств

Сборная Англии потерпела поражение в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года с Аргентиной. Игра завершилась со счётом 1:2. Таким образом, подтвердилось ещё одно «проклятие» турниров: ни одна команда с иностранным главным тренером в истории мирового первенства не становилась чемпионом.

Англию возглавляет немец Томас Тухель. В финале сыграют сборные с местными наставниками: Испанию тренирует Луис де ла Фуэнте, а Аргентину — аргентинец Лионель Скалони.

В другом полуфинале подтвердилось иное «проклятие»: действующий обладатель «Золотого мяча» до сих пор не выигрывал чемпионат мира и не сделает этого в текущем розыгрыше. Действующий обладатель — Усман Дембеле — вместе с Францией сыграет в игре за бронзу. Его команда проиграла Испании со счётом 0:2 за шаг до титульного матча.

Матч Аргентины и Испании пройдёт 19 июля. Начало запланировано на 22:00 мск.