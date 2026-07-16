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«Англия лучше Аргентины». Оуэн — о полуфинале ЧМ-2026

«Англия лучше Аргентины». Оуэн — о полуфинале ЧМ-2026
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Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на поражение команды от сборной Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Посмотрите на игру сборной Испании при счёте 1:0 (против сборной Франции. – Прим. «Чемпионата»). Смелость. Отвага. И посмотрите на сборную Англии при счёте 1:0. В чем разница?

Мы лучше Аргентины. У меня в этом нет сомнений. Но мы заслужили поражение. Счёт мог быть и 4:1. Выход ещё одного защитника на поле при счёте 1:0. Какой посылается сигнал? Я писал об этом после матча со сборной Мексики. Результат всегда будет таким же, пока мы не поймём, что смелость и отвага – это контроль мяча под давлением, а не выбивание его подальше.

У нас искренние футболисты. Они могут гордиться собой. Они регулярно доходят до решающих стадий крупных турниров. Убеждён, что при наличии чуть большего тактического чутья мы стали бы чемпионами Европы (в матче против Италии на «Уэмбли». – Прим. «Чемпионата»), и мы были бы в шаге от титула чемпионов мира», — написал Оэун в соцсети.

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