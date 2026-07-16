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Елагин охарактеризовал нынешнюю сборную Аргентины

Елагин охарактеризовал нынешнюю сборную Аргентины
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Известный футбольный комментатор Александр Елагин оценил сборную Аргентины после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. По ходу матча англичане вели в счёте 1:0. Однако за семь минут в концовке встречи аргентинцы перевернули игру, забив дважды. Итоговый счёт — 2:1 в пользу Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Это великая аргентинская команда, но при этом она бесстрашна», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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