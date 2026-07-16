Елагин охарактеризовал нынешнюю сборную Аргентины

Известный футбольный комментатор Александр Елагин оценил сборную Аргентины после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. По ходу матча англичане вели в счёте 1:0. Однако за семь минут в концовке встречи аргентинцы перевернули игру, забив дважды. Итоговый счёт — 2:1 в пользу Аргентины.

«Это великая аргентинская команда, но при этом она бесстрашна», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).